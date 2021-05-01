Атермальная тонировка
Воздействие солнечных лучей пагубно влияет на салон любого автомобиля. Кроме выцветания текстильных чехлов и порчи натуральной кожи, происходит нагревание пластика, что делает эксплуатацию машины менее комфортной. Компания «СОЛАРТЕК» предлагает эффективный способ защиты — атермальную тонировку.
Это — надёжное и долговечное средство, способное блокировать почти всё УФ-излучение и отражать до 60 % солнечной энергии. Теперь можно не бояться, что произойдёт деформация торпедо, если транспортное средство оставить в жаркий день на стоянке.
Цены на установку атермальной пленки
|Класс автомобиля
|Плёнка ULTRA на заднюю полусферу или на все боковые стёкла
|Плёнка ULTRA на лобовое стекло и передние водительские стёкла
|Плёнка ULTRA на лобовое стекло
|Отечественные автомобили
|6400
|7680
|4480
|Иномарки эконом класса
|6800
|8160
|4760
|Иномарки среднего класса
|7200
|8640
|5040
|Иномарки среднего класса повышенной сложности
|8000
|9600
|5600
|Иномарки представительского класса и спортивные
|8400
|10080
|5880
|Иномарки представительского класса и спортивные повышенной сложности
|9200
|11040
|6440
|Джипы, кроссоверы, паркетники
|8800
|10540
|6160
|Минивены и микроавтобусы малые
|10000
|12000
|7000
|Минивены, микроавтобусы и джипы повышенной сложности
|14800
|17760
|10360
|Автомобили повышенной сложности
|10400
|12480
|7280
Атермальная тонировка состоит из нескольких слоёв:
- защитного слоя;
- адгезионного листа;
- слоя, поглощающего УФ-лучи;
- отражателя ИК-излучения;
- прозрачного полиэстера;
- защитного покрытия.
Чтобы не терять время в очереди, рекомендуем записываться заранее на нанесение атермальной тонировки. Это можно сделать, заполнив специальную форму заявки или позвонив по телефону.
Характеристики атермальной пленки
|Наименование
|Цвет
|Прохождение видимого света, %
|Отражение видимого света, %
|Отражение УФ-лучей, %
|Сокращение солнечного тепла ИК–лучей, %
|Отражение общей солнечной энергии, %
|Атермальная пленка STU75SRPS
|прозрачный
|75 %
|10 %
|99 %
|62 %
|60 %
Плюсы продукции
Атермальная тонировка хорошо пропускает свет, что позволяет избежать проблем с дорожными инспекторами и не мешает обзору. Это обусловлено расположением графитового слоя в структуре плёнки.
Другие достоинства:
- стойкость к повреждениям и механическому воздействию, а также перепадам температур и эксплуатации в дождь;
- долговечность;
- защита стёкол машины от сколов и царапин;
- позволяет беспрепятственно проходить техническое обслуживание;
- атермальная тонировка легко наклеивается на стёкла автомобиля любого класса и производителя;
- плёнка быстро снимается;
- материал абсолютно безвреден и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
С такой защитой от ультрафиолетового излучения кожаной обивке не страшно преждевременное старение, а текстильным чехлам — выцветание. Кроме того, покрытие позволяет сэкономить на топливе, поскольку снижает частоту использования кондиционера.
Специалисты «СОЛАРТЕК» готовы нанести атермальную тонировку на стёкла вашего авто оперативно и качественно, используя инструменты профессионального уровня. Мы предлагаем исключительно сертифицированную продукцию для тонирования стёкол машин. Доверьтесь профессионалам!
Тонирование классическими плёнками автомобиля с передними боковыми стёклами — плюс 25 % к стоимости
Тонирование лобового + 2 боковых стекла — плюс 15 % к стоимости тонирования задней полусферы.
Бронирующие плёнки — плюс 25 % к стоимости. Зеркальные плёнки — плюс 35 %
Стоимость ориентировочная. Окончательную сумму сообщит менеджер.