Атермальная тонировка

Воздействие солнечных лучей пагубно влияет на салон любого автомобиля. Кроме выцветания текстильных чехлов и порчи натуральной кожи, происходит нагревание пластика, что делает эксплуатацию машины менее комфортной. Компания «СОЛАРТЕК» предлагает эффективный способ защиты — атермальную тонировку.

Это — надёжное и долговечное средство, способное блокировать почти всё УФ-излучение и отражать до 60 % солнечной энергии. Теперь можно не бояться, что произойдёт деформация торпедо, если транспортное средство оставить в жаркий день на стоянке.

Цены на установку атермальной пленки

Класс автомобиляПлёнка ULTRA на заднюю полусферу или на все боковые стёклаПлёнка ULTRA на лобовое стекло и передние водительские стёклаПлёнка ULTRA на лобовое стекло
Отечественные автомобили640076804480
Иномарки эконом класса680081604760
Иномарки среднего класса720086405040
Иномарки среднего класса повышенной сложности800096005600
Иномарки представительского класса и спортивные8400100805880
Иномарки представительского класса и спортивные повышенной сложности9200110406440
Джипы, кроссоверы, паркетники8800105406160
Минивены и микроавтобусы малые10000120007000
Минивены, микроавтобусы и джипы повышенной сложности148001776010360
Автомобили повышенной сложности10400124807280

Атермальная тонировка состоит из нескольких слоёв:

  • защитного слоя;
  • адгезионного листа;
  • слоя, поглощающего УФ-лучи;
  • отражателя ИК-излучения;
  • прозрачного полиэстера;
  • защитного покрытия.

Чтобы не терять время в очереди, рекомендуем записываться заранее на нанесение атермальной тонировки. Это можно сделать, заполнив специальную форму заявки или позвонив по телефону.

Характеристики атермальной пленки

НаименованиеЦветПрохождение видимого света, %Отражение видимого света, %Отражение УФ-лучей, %Сокращение солнечного тепла ИК–лучей, %Отражение общей солнечной энергии, %
Атермальная пленка STU75SRPSпрозрачный75 %10 %99 %62 %60 %

Атермальная тонировка пленкой

Плюсы продукции

Атермальная тонировка хорошо пропускает свет, что позволяет избежать проблем с дорожными инспекторами и не мешает обзору. Это обусловлено расположением графитового слоя в структуре плёнки.

Другие достоинства:

атермальная тонировка

  • стойкость к повреждениям и механическому воздействию, а также перепадам температур и эксплуатации в дождь;
  • долговечность;
  • защита стёкол машины от сколов и царапин;
  • позволяет беспрепятственно проходить техническое обслуживание;
  • атермальная тонировка легко наклеивается на стёкла автомобиля любого класса и производителя;
  • плёнка быстро снимается;
  • материал абсолютно безвреден и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

С такой защитой от ультрафиолетового излучения кожаной обивке не страшно преждевременное старение, а текстильным чехлам — выцветание. Кроме того, покрытие позволяет сэкономить на топливе, поскольку снижает частоту использования кондиционера.

Специалисты «СОЛАРТЕК» готовы нанести атермальную тонировку на стёкла вашего авто оперативно и качественно, используя инструменты профессионального уровня. Мы предлагаем исключительно сертифицированную продукцию для тонирования стёкол машин. Доверьтесь профессионалам!

Тонирование классическими плёнками автомобиля с передними боковыми стёклами — плюс 25 % к стоимости

Тонирование лобового + 2 боковых стекла — плюс 15 % к стоимости тонирования задней полусферы.

Бронирующие плёнки — плюс 25 % к стоимости. Зеркальные плёнки — плюс 35 %

Стоимость ориентировочная. Окончательную сумму сообщит менеджер.

Последние отзывы наших клиентов
  • VEL BRUS
    Достоинства: быстрое оформление, безопасность платежаНедостатки: для себя не обнаружил
  • Кирилл М.
    Затонировали два боковых стекла и сделали полосу на ветровое стекло за 1 час. Быстро и качественно. Очень добродушная и...
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