Воздействие солнечных лучей пагубно влияет на салон любого автомобиля. Кроме выцветания текстильных чехлов и порчи натуральной кожи, происходит нагревание пластика, что делает эксплуатацию машины менее комфортной. Компания «СОЛАРТЕК» предлагает эффективный способ защиты — атермальную тонировку.

Это — надёжное и долговечное средство, способное блокировать почти всё УФ-излучение и отражать до 60 % солнечной энергии. Теперь можно не бояться, что произойдёт деформация торпедо, если транспортное средство оставить в жаркий день на стоянке.

Цены на установку атермальной пленки

Класс автомобиля Плёнка ULTRA на заднюю полусферу или на все боковые стёкла Плёнка ULTRA на лобовое стекло и передние водительские стёкла Плёнка ULTRA на лобовое стекло Отечественные автомобили 6400 7680 4480 Иномарки эконом класса 6800 8160 4760 Иномарки среднего класса 7200 8640 5040 Иномарки среднего класса повышенной сложности 8000 9600 5600 Иномарки представительского класса и спортивные 8400 10080 5880 Иномарки представительского класса и спортивные повышенной сложности 9200 11040 6440 Джипы, кроссоверы, паркетники 8800 10540 6160 Минивены и микроавтобусы малые 10000 12000 7000 Минивены, микроавтобусы и джипы повышенной сложности 14800 17760 10360 Автомобили повышенной сложности 10400 12480 7280

Атермальная тонировка состоит из нескольких слоёв:

защитного слоя;

адгезионного листа;

слоя, поглощающего УФ-лучи;

отражателя ИК-излучения;

прозрачного полиэстера;

защитного покрытия.

Чтобы не терять время в очереди, рекомендуем записываться заранее на нанесение атермальной тонировки. Это можно сделать, заполнив специальную форму заявки или позвонив по телефону.

Характеристики атермальной пленки

Наименование Цвет Прохождение видимого света, % Отражение видимого света, % Отражение УФ-лучей, % Сокращение солнечного тепла ИК–лучей, % Отражение общей солнечной энергии, % Атермальная пленка STU75SRPS прозрачный 75 % 10 % 99 % 62 % 60 %

Плюсы продукции

Атермальная тонировка хорошо пропускает свет, что позволяет избежать проблем с дорожными инспекторами и не мешает обзору. Это обусловлено расположением графитового слоя в структуре плёнки.

Другие достоинства:

стойкость к повреждениям и механическому воздействию, а также перепадам температур и эксплуатации в дождь;

долговечность;

защита стёкол машины от сколов и царапин;

позволяет беспрепятственно проходить техническое обслуживание;

атермальная тонировка легко наклеивается на стёкла автомобиля любого класса и производителя;

плёнка быстро снимается;

материал абсолютно безвреден и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

С такой защитой от ультрафиолетового излучения кожаной обивке не страшно преждевременное старение, а текстильным чехлам — выцветание. Кроме того, покрытие позволяет сэкономить на топливе, поскольку снижает частоту использования кондиционера.

Специалисты «СОЛАРТЕК» готовы нанести атермальную тонировку на стёкла вашего авто оперативно и качественно, используя инструменты профессионального уровня. Мы предлагаем исключительно сертифицированную продукцию для тонирования стёкол машин. Доверьтесь профессионалам!

Тонирование классическими плёнками автомобиля с передними боковыми стёклами — плюс 25 % к стоимости

Тонирование лобового + 2 боковых стекла — плюс 15 % к стоимости тонирования задней полусферы.

Бронирующие плёнки — плюс 25 % к стоимости. Зеркальные плёнки — плюс 35 %

Стоимость ориентировочная. Окончательную сумму сообщит менеджер.